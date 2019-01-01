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Гаджеты, которые превратят нас в суперлюдей 

Рамблер 1 час назад
У спецагентов в кино и супергероев всегда есть целый арсенал гаджетов, помогающих им выжить. А знаете ли вы, что подобные приспособления уже существуют, а некоторые даже можно купить?
1. Пуленепробиваемый костюм. Канадское ателье Garrison Bespoke предлагает оригинальную услугу: вы можете сшить по собственным меркам пуленепробиваемый костюм. Для него используется материал с нанотрубками, который и обеспечивает защиту. Удовольствие обойдётся в 20 000 долларов.
2. Brain Cap. Это колпак для мозга, придуманный исследователями из Мэрилендского университета. Он предназначен для людей с ограниченными возможностями. Посредством энцефалографии устройство контролирует работу компьютера и облегчает жизнь парализованных инвалидов. Но, возможно, Brain Cap в будущем будут использовать и обычные люди, желающие приобрести ещё больше способностей.
3. Лазерный плащ-невидимка. Похоже, плащ-невидимка уже перекочевал из сказок в реальность. Эта военная разработка позволяет человеку сливаться с окружающей средой становясь невидимым. В материале плаще имеются особые волокна, отражающие свет, за счёт которых создаётся иллюзия невидимости.
Смотрите ролик и узнайте о других аксессуарах, которые сделают из нас суперлюдей.
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