Зачем делали полочку в советских унитазах

Сегодня унитазы с полочкой встречаются гораздо реже, чем без неё. В Советском же Союзе подавляющее большинство унитазов эту нужную на самом деле деталь имели, если можно так выразиться, поголовно. Где же располагалась эта полочка и для чего она была предназначена?

Где полочка?

Тем, кому посчастливилось жить при советской власти, наверняка согласятся с тем, что унитазы тогда были абсолютно другими, нежели сейчас. Современный унитаз, а точнее его внутренняя чаша выполнена в форме воронки, все стенки которой косые, покатые. А конструкция унитазов в Советском Союзе была иная. Упомянутая чаша имела своеобразную полочку, которую некоторые в шутку и по сей день называют пьедесталом для экскрементов.

На самом же деле смывать приходится, независимо от того, какой формы унитазная чаша да и пользоваться ершиком не реже. Тем не менее полочка все же выполняла важную функцию, которая делала жизнь советских граждан намного приятнее.

Функции полочки

В первую очередь горизонтальная площадка в чаше унитаза была предназначена для того, чтобы при смыве уменьшать количество брызг. Ведь вместе с брызгами разлетаются по округе (а точнее в радиусе как минимум 2-х метров) всевозможные бактерии и бациллы. Если предположить, что санузел в квартире совмещенный, то туалетные принадлежности, как то зубные щетки, полотенца и другие предметы гигиены, находятся на досягаемом расстоянии для капель из унитаза. При использовании таких принадлежностей человек может легко подхватить какую-нибудь инфекцию.

Чаша в форме воронки при смыве образует гораздо большее количество брызг да и радиус их воздействия гораздо шире. По мнению специалистов, даже современные унитазы с так называемым антивсплеском не идут ни в какое сравнение с унитазами, имеющими полочки.

Кроме того в унитаз с полочкой, так же легко, как в унитаз воронкой, не проскользнет случайно упавший предмет. При наличии полочки больше шансов, что ту или иную вещь она задержит и не даст ей улизнуть в сливную трубу.

Минусы полочки

Тем не менее, как утверждают эксперты, отсутствие брызг является, пожалуй, единственным достоинством унитаза с полочкой. Дело в том, что как бы то ни было, но такая модель требует все-таки большего ухода, чем та же воронка. Кроме того, в чаше, а точнее в этой самой полочке, частенько застаивается вода, которая становится не только источником неприятного запаха и причиной образования ржавчины, но и рассадником вредных бактерий.

Однако, несмотря на недостатки унитазов с полочкой, многие до сих пор ищут в магазинах именно их. Ведь отсутствие брызг — это не так уж и мало. Хотя несомненно, что как сторонники унитазов в форме воронки, так и сторонники унитазов с полочками, по-своему правы. Все дело в приоритетах.