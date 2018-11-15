Хитрые шпионские штучки из прошлого

Когда мы смотрим фильмы про спецагентов, то невольно задаёмся вопросом о возможности создания удивительных шпионских приспособлений. Неужели гаджеты, которыми пользуется Агент 007 и его коллеги из других лент, действительно придуманы и применяются? Впрочем, аксессуары спецагентов прошлого вызывают не меньше изумления.

1. Болгарский зонтик. В сентябре 1977 года в Лондоне был убит болгарский писатель-диссидент Георгий Марков . Его уничтожили болгарские спецслужбы, уколов в ногу зонтиком и введя яд. Спустя три дня после укола Марков скончался. Внешне зонт выглядит обычно, но в наконечнике было жало. При нажатии на кнопку на ручке срабатывал пневматический механизм, жало входило в кожу и выпускало яд. Любопытно, но этот трагический эпизод повторён во французской комедии 1980 года «Укол зонтиком», в которой сыграл Пьер Ришар

2. Помада-пистолет. Таким гаджетом снабжали шпионок. Пистолет был рассчитан на единственный выстрел патроном 4,5 мм. Патрон начиняли ядом, чаще цианистым калием.

3. Голуби-шпионы. Птиц использовали для шпионажа в начале прошлого века, когда аэрофотосъёмка ещё не существовала. Спецагент, чтобы провести разведку, выезжал в указанный район, одевал на голубю фото— или кинокамеру, выпускал птицу и отправлялся домой. Спустя время голубь возвращался домой, а шпиону нужно было всего лишь снять снаряжение и проявить плёнку.

Ролик расскажет о других шпионских штучках: механической стрекозе, пистолете с синильной кислотой, ботинках с радиопередатчиком и пр.