Советские бытовые приборы, опасные в использовании

Советскую бытовую технику часто называют хотя и «побочной», но довольно долго служащей продукцией оборонной промышленности СССР — многие промышленные товары данного класса выпускались на предприятиях, специализировавшихся на производстве секретного оборудования. Некоторые образцы бытовых приборов, успешно выпускавшиеся на Западе, в СССР так и не наши широкого применения.

Микроволновая печь

Если верить советской печати, технологии производства микроволновых печей в СССР были известны еще перед началом Великой Отечественной войны — за 9 дней до ее начала газета «Труд» опубликовала заметку о новом способе приготовления мяса с помощью ультравысоких частот. Но начавшаяся война прервала эти разработки. Считается, что патент на изобретение микроволновки принадлежит американцам, которые и создали первый такой прибор в 1947 году. Между тем, в серийное производство спустя почти 20 лет после американского открытия микроволновые печи попыталась запустить известная японская фирма «Шарп», но из-за дороговизны бытового прибора коммерческого успеха эта задумка поначалу не имела.

По той же причине не нашли широкого применения и первые советские микроволновые печи «Электроника» и «Добрянка», серийный выпуск которых начался на оборонных предприятиях Москвы и Украины в 80-х годах — их стоимость была почти в полтора раза выше среднемесячной зарплаты в СССР. Есть версия, что долгий запрет на производство микроволновок в СССР был связан с документами о производстве СВЧ-печей гитлеровской Германии, якобы найденными советским командованием в разгромленном Берлине, — судя по произведенным немецкими учеными исследованиям, микроволновое воздействие на продукты было по определению вредным для здоровья человека.

Примус, керосинка, керогаз

Данные приспособления, многократно отображенные в советском искусстве и литературе, долгое время являлись одними из самых распространенных, жизненно необходимых и в то же время небезопасных бытовых приборов в СССР, предназначенных для разогрева и приготовления пищи. При неправильной эксплуатации примус, керосинка и керогаз могли взорваться или просто воспламениться. Пример такого неудачного использования керосинки показал Василий Алибабаевич в фильме «Джентльмены удачи». К тому же, приборы, работавшие на керосине, страшно коптили и воздух в квартире не озонировали, особенно, если это была коммуналка, где несколько керосинок (примусов, керогазов) работали одновременно.

Телевизор

Советские телевизоры с электронно-лучевыми трубками (ЭЛТ) или кинескопами, выпускавшиеся до 1989 года, были вредны по определению — от них исходило хотя и маломощное, но небезопасное рентгеновское (радиационное) излучение. Кроме того, из-за производственных недостатков «ящики» часто «коротило», и они могли воспламениться или даже взорваться. Многие отечественные телевизоры тех времен не выдерживали частых перепадов напряжения в электросети, поэтому горели еще и по этим причинам.

Холодильник

В советских холодильниках, которые во многих семьях на постсоветском пространстве нередко используются и по сей день, применялся фреон R-22. По мнению медиков, при длительном нагревании этого бесцветного газа образуется фосген, провоцирующий отек легких и смерть. Правда, нагревать фреон при этом надо открытым огнем при температуре не ниже 250 градусов — в быту ядовитым фреон может стать при пожаре в квартире. … Небезопасное для здоровья человека электромагнитное излучение при подходе к предмету бытового обихода ближе чем на 30 см советские ученые фиксировали, занимаясь исследованиями влияния на организм различных приборов, имевших массовое распространение в СССР — работающих электроплит, вытяжек, холодильников, пылесосов…