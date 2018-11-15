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Интимные детали скульптур подсказали авторство
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Интимные детали доказали авторство Микеланджело в двух шедеврах 

Lenta.ru 18 часов назад
Фото: Lenta.ru
Исследователи Музея Фицуильяма при Кембриджском университете доказали, что автором двух скульптур, известных как «бронзы Ротшильда», является Микеланджело. Об этом в четверг, 15 ноября, сообщает The Guardian.
Авторство художника и скульптора эпохи Возрождения удалось доказать благодаря «нестойким пальцам ног, восьмикубиковым прессам, разбухшим бедренным мышцам и волнистым лобковым волосам». Искусствоведы выявили особенности этих элементов статуй и сравнили с деталями в других работах мастера.
По словам профессора клинической анатомии Питера Абрахамса, анатомическая точность, свойственная Микеланджело и присущая «бронзам», не встречается ни у одного другого скульптора. В частности, профессор отметил правильное изображение лобковых волос, которые он описал как «достаточно кудрявые, непослушные и нормальные». Среди других деталей, «выдающих» авторство Микеланджело — ступни с коротким большим пальцем и длинным указательным, «будто между ними ремень от шлепанцев».
«Бронзы Ротшильда» — парная скульптура, изображающая двух обнаженных мужчин верхом на животных, напоминающих пантер.
Впервые о том, что «бронзы» могут принадлежать руке Микеланджело, в Музее Фицуильяма заявили в 2015 году — тогда такое предположение вызвало сенсацию в мире искусства.
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