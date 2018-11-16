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Археологические находки, озадачившие не на шутку
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Археологические находки, озадачившие не на шутку 

Рамблер 1 час назад
Археологические находки удивляют и дают ответы на исторические вопросы. Но иногда в ходе раскопок вопросы лишь появляются, а сами находки не на шутку озадачивают специалистов. В истории человечества было немало находок, которые по-настоящему изумили и учёный мир, и обычных людей.
1. Помпеи. Город в одночасье погиб после извержения Везувия в 79 году до нашей эры. Он почти два тысячелетия был засыпан пеплом, но именно пепел и охранял Помпеи от разрушения. В мёртвом городе сохранились дома, предметы быты, даже люди. Обнаружение Помпей стало одной из самых значимых находок в истории.
2. Гробница Тутанхамона. В 1922 году в Египте вели археологические изыскания британцы археолог-египтолог Говард Картер и археолог-любитель Джорд Карнарвон. Им посчастливилось найти гробницу, в которой в 1327 году до нашей эры был захоронен фараон Тутанхамон. Здесь же археологи обнаружили примерно 2 000 артефактов, благодаря которым учёные описали жизнь тех времён. Обнаружение гробницы — одна из революционных находок в египтологии, которая существенно расширила знания современного человека о прошлом.
Что такое «розецкий камень»? Как нашли терракотовую армию? О чём говорят свитки Мёртвого моря? Об всё этом рассказывает видео.
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