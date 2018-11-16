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Продан номер с машины, на которой разбился Цой
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Продан номер с машины, на которой разбился Цой 

Рамблер 1 час назад
Фото: Кадр из фильма "Игла"
На торгах аукционного дома "Литфонд" был продан регистрационный знак машины "Москвич-2141", на которой разбился великий музыкант Виктор Цой. Лот ушел с молотка за 2 миллиона рублей.
"Номер продали по стартовой цене 2 миллиона (рублей)", — сообщил ТАСС глава аукционного дома Сергей Бурмистров.
На этих же торгах была продана доверенность на управление автомобилем, в котором погиб основатель группы "Кино" за 2,6 миллиона рублей.
Также на торги было выставлено свидетельство о смерти Виктора Цоя с серийным номером и его рисунок на записке, которую он адресовал Вячеславу Бутусову. Но эти два лота не были проданы. Стартовая цена записки — 200 тысяч рублей, а эстимейт свидетельства о смерти составил 2,5 миллиона рублей.
Популярный рок-музыкант и основатель группы "Кино" Виктор Цой родился 21 июня 1962 года. 15 августа 1990 года он возвращался домой по трассе "Слока — Талси" под Тукумсом в Латвии, но не справился с управлением и столкнулся с едущим навстречу автобусом "Икарус". К сожалению, исход ДТП для него был летальным.
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