Продан номер с машины, на которой разбился Цой

На торгах аукционного дома "Литфонд" был продан регистрационный знак машины "Москвич-2141", на которой разбился великий музыкант Виктор Цой . Лот ушел с молотка за 2 миллиона рублей.

"Номер продали по стартовой цене 2 миллиона (рублей)", — сообщил ТАСС глава аукционного дома Сергей Бурмистров.

На этих же торгах была продана доверенность на управление автомобилем, в котором погиб основатель группы "Кино" за 2,6 миллиона рублей.

Также на торги было выставлено свидетельство о смерти Виктора Цоя с серийным номером и его рисунок на записке, которую он адресовал Вячеславу Бутусову . Но эти два лота не были проданы. Стартовая цена записки — 200 тысяч рублей, а эстимейт свидетельства о смерти составил 2,5 миллиона рублей.

Популярный рок-музыкант и основатель группы "Кино" Виктор Цой родился 21 июня 1962 года. 15 августа 1990 года он возвращался домой по трассе "Слока — Талси" под Тукумсом в Латвии, но не справился с управлением и столкнулся с едущим навстречу автобусом "Икарус". К сожалению, исход ДТП для него был летальным.