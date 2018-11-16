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«Братья Карамазовы» попали в черный список Кувейта
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«Братья Карамазовы» попали в черный список Кувейта 

Рамблер 8 часов назад
Фото: Кадр из фильма "Братья Карамазовы"
В Кувейте полным ходом идет подготовка к всемирном книжному фестивалю, однако не все произведения прошли цензуру этой страны. В этом году 948 книг вошли в список запрещенной литературы. Среди них оказался и роман Федора Михайловича Достоевского "Братья Карамазовы".
Впрочем, за последние пять лет в этот список по разным причинам попадали и другие классические произведения, например, роман Виктора Гюго "Собор Парижской богоматери" и "Сто лет одиночества" Габриэля Гарсии Маркеса.
Остается только предполагать, чем именно не угодили герои знаменитого романа строгим властям страны. Как гласит закон, под запрет попадают книги, оскорбляющие религию и общественное устройство страны, призывающие к бунту против властей или пропагандирующие аморальные поступки.
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