Издана последняя песня Виктора Цоя и группы «Кино»

Песня "Атаман" Виктора Цоя и группы "Кино" была записана в 1990 году, но долгое время считалась утерянной.

Аудиокассета с последней песней Цоя находилась в личном архиве кинокритика Натальи Разлоговой, которая встречалась с музыкантом в последние годы его жизни.

Издание доступно в трех лимитированных вариантах. На виниловом диске, с одной стороны которого помещена версия песни 2012 года, записанная участниками оригинального состава коллектива, с другой — отреставрированная акустическая версия песни, исполненная Виктором Цоем в 1990 году.

Кроме того, есть еще прозрачный винил, который повторяет содержание обычной пластинки, а также CD, где кроме двух версий "Атамана", есть еще третий трек: студийная демоверсия 2012 года, записанная музыкантами "Кино".

В будущем планируется переиздать серию классических и неизданных ранее записей группы "Кино".