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Издана последняя песня Виктора Цоя и группы «Кино»
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Издана последняя песня Виктора Цоя и группы «Кино» 

Рамблер 14 минут назад
Песня "Атаман" Виктора Цоя и группы "Кино" была записана в 1990 году, но долгое время считалась утерянной.
Аудиокассета с последней песней Цоя находилась в личном архиве кинокритика Натальи Разлоговой, которая встречалась с музыкантом в последние годы его жизни.
Издание доступно в трех лимитированных вариантах. На виниловом диске, с одной стороны которого помещена версия песни 2012 года, записанная участниками оригинального состава коллектива, с другой — отреставрированная акустическая версия песни, исполненная Виктором Цоем в 1990 году.
Кроме того, есть еще прозрачный винил, который повторяет содержание обычной пластинки, а также CD, где кроме двух версий "Атамана", есть еще третий трек: студийная демоверсия 2012 года, записанная музыкантами "Кино".
В будущем планируется переиздать серию классических и неизданных ранее записей группы "Кино".
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