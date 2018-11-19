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Самая дорогая жидкость в мире
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Самая дорогая жидкость в мире 

Рамблер 3 часа назад
Фото: depositphotos
Есть в нашем мире вещи, которые отличаются невероятно высокой ценой. Причем порой это вовсе не бриллианты или дорогие металлы, а, например, удивительные блюда или жидкости.
Среди последних самой высокой ценой отличается яд желтого скорпиона. Его стоимость составляет $10 300 000 за литр.
Этот яд не является смертельно опасным для человека, но вполне способен вызвать анафилактический шок. Так почему же он так дорог?
Дело в том, что в состав этого яда входит очень редкий белок, который специалисты используют при лечении множества заболеваний: инсульта, ревматизма и даже опухоли головного мозга.
Добывать это вещество приходится только вручную. И хотя для того, чтобы иметь доступ к этому удивительному яду, создаются специальные фермы, где разводят желтых скорпионов, получение этого сырья отличается особой сложностью. Этим и обусловлена высокая стоимость жидкости.
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