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Самые странные куклы Барби 

Рамблер 3 часа назад
Какой вы представляете куклу Барби? Наверняка вы вообразили стройную блондинку с роскошным бюстом и тонкой талией, у которой идеальные черты лица и безупречная улыбка. Действительно, когда-то Барби была именно такой. Но сегодня в магазинах представлены десятки разновидностей любимой игрушки всех девочек мира, и некоторые из них очень странные.
1. Барби — Леди Гага. Имя этой певицы стало известно несколько лет назад, и покорила Леди Гага публику не только творчество, но и имиджем. Исполнительница обожает провокации и не упустит возможности шокировать аудиторию. Вдохновились образами Леди Гаги и создатели Барби, хотя такая кукла вряд ли подойдёт девочкам.
2. Барби-Зомби. Купить такую куклу нельзя, в зомби Барби превращают домашние умельцы. Выглядит она так, будто пришла из фильма ужасов, и сомнительно, что с такой игрушкой будут играть в детском саду.
3. Леммили. Эта красавица куда более реалистична, чем Барби. У Леммили пропорции фигуры приближены к среднестатистическим женским пропорциям, а в комплекте с куклой продаются накладные шрамы, прыщи и татуировки.
Барби-Психопат, убившая подруг и Кена, и Барби-Скелет — ещё две нетривиальные куклы, но отношение к ним неоднозначное.
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Вещи , Видео , Стефани Джерманотта
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