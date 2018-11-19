Ещё
Работы Мунка покажут на выставке в Третьяковской галерее
Далее:
Читайте также:
Ещё

Работы Мунка покажут на выставке в Третьяковской галерее 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Более 60 работ покажут на первой в России выставке художника Эдварда Мунка, гости экспозиции увидят, в частности, уникальные фотографии, сделанные им самим, а также одну из первых версий "Крика", рассказала РИА Новости гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.
Норвежский экспрессионист Эдвард Мунк оказал больше влияние на современное искусство, основная часть его работ хранится в Музее Мунка в Осло, а также в Национальной галерее.
"В январе мы открываем выставку в Осло в музее Мунка, это обменная выставка. Из музея Мунка мы привозим его фантастическую выставку — первую в России. Знаменитая картина "Крик" будет в самой первой версии — это цветная графика, но она производит невероятное впечатление. Помимо "Крика" будет еще 62 полотна, графика и винтажные фотографии, сделанные самим Мунком", — сказала Трегулова.
Она отметила, что организаторы настояли на том, чтобы привезти в Россию оригинальные фотографии Мунка. Экспозиция откроется в апреле 2019 года.
Самая известная картина Мунка "Крик", отражающая тему одиночества и отчуждения, была написана в четырех версиях. Две из них хранятся в Музее Мунка, третья — в национальной галерее. Четвертую версию продали на аукционе в 2012 году за рекордные 119,9 миллионa долларов. Неоднократно полотно пытались украсть злоумышленники. Картины удавалось вернуть в музей, но с некоторыми повреждениями.
Последние новости
США нанесли огненный удар по большой российской иллюзии В Доминикане погибли молодожены из России Как будут выглядеть плацкартные вагоны российских поездов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самая дорогая жидкость в мире
Издана последняя песня Виктора Цоя и группы «Кино»16
Зачем делали полочку в советских унитазах202
Эпичные промахи в одежде22
Кто скрывается в Марианской впадине
Видео
04:13
Издана последняя песня Виктора Цоя и группы «Кино»
Вещи
00:32
Экстремал прошел по канату между высотками в Питере
Безумный мир
00:45
Кот взобрался на подиум во время модного показа
Безумный мир
07:40
Кто скрывается в Марианской впадине
Места
10:23
Что было внутри самого перенаселённого города
Места
02:16
Место на Земле, где девочки превращаются в мальчиков
Места
08:38
Если бы на Марсе была жизнь
Безумный мир
02:17
Женщина 20 лет сидит по шею в воде с утра до вечера
Безумный мир
15:24
Необычные динозавры, о которых редко говорят
Безумный мир
11:18
Каким было «оружие возмездия» Гитлера
Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение