Продано платье самой известной жертвы Мэнсона

Свадебное платье американской актрисы и модели Шэрон Тейт было продано на аукционе в Лос-Анджелесе за 56 тысяч долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Fox News.

Муаровое платье цвета слоновой кости с высоким воротником и рукавами-фонариками было на Тейт во время бракосочетания с режиссером Романом Полански в январе 1968 года. Их свадьба состоялась в Лондоне.

Помимо свадебного платья актрисы на продажу были выставлены еще несколько нарядов, которые она носила во время премьерных показов Полански. Также было продано пальто Шэрон с асимметричным воротником и ее карандаш для подводки бровей. В итоге с молотка ушло около 100 лотов. Все это были вещи, некогда принадлежащие актрисе.