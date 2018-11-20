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Продано платье самой известной жертвы Мэнсона
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Продано платье самой известной жертвы Мэнсона 

Рамблер 5 часов назад
Фото: Evening Standard/Getty Images
Свадебное платье американской актрисы и модели Шэрон Тейт было продано на аукционе в Лос-Анджелесе за 56 тысяч долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Fox News.
Муаровое платье цвета слоновой кости с высоким воротником и рукавами-фонариками было на Тейт во время бракосочетания с режиссером Романом Полански в январе 1968 года. Их свадьба состоялась в Лондоне.
Помимо свадебного платья актрисы на продажу были выставлены еще несколько нарядов, которые она носила во время премьерных показов Полански. Также было продано пальто Шэрон с асимметричным воротником и ее карандаш для подводки бровей. В итоге с молотка ушло около 100 лотов. Все это были вещи, некогда принадлежащие актрисе.
Напомним, что Шэрон Тейт была не только актрисой и моделью, но и женой знаменитого режиссера Романа Полански. Она родилась в 1943 году в штате Техас. К сожалению, Шэрон была жестоко убита в собственном доме членами "Семьи" Чарльза Мэнсона в августе 1969 года в возрасте 26 лет.
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