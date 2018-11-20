Экспозиция с медведями смутила покупателей

Двусмысленная экспозиция с полярными медведями смутила покупателей

Подготовка к Новому Году и Рождеству полным ходом началась по всему миру. В Америке, в штате Мэн, с украшением местного торгового центра к празднику слегка переусердствовали.

Работники торгового центра расставили медведей в слишком интимной позиции, не оставив шанса обойти стороной примечательную экспозицию.

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К слову, возмущающихся интересной расстановке статуй нашлось немного. Но некоторые люди были сконфужены и просто не поняли шутки:

"Когда я вошел в торговый центр и обратил внимание на позу, в которой стояли медведи, я смутился и покраснел!",

— рассказал один из посетителей.

Пользователи Сети также не оставили без внимания семью медведей и высказались:

"Вот так выглядит счастливая семейная пара на самом деле,

— посмеялся один из пользователей.

Лучшая новогодняя инсталляция, которую я когда-либо видел!

— высказался другой комментатор.

Тем не менее, представители торгового центра принесли свои извинения за эту неловкую ситуацию перед посетителями.