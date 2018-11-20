Ещё
Экспозиция с медведями смутила покупателей
Далее:
Читайте также:
Ещё

Двусмысленная экспозиция с полярными медведями смутила покупателей 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Рамблер
Подготовка к Новому Году и Рождеству полным ходом началась по всему миру. В Америке, в штате Мэн, с украшением местного торгового центра к празднику слегка переусердствовали.
Работники торгового центра расставили медведей в слишком интимной позиции, не оставив шанса обойти стороной примечательную экспозицию.
Twitter
К слову, возмущающихся интересной расстановке статуй нашлось немного. Но некоторые люди были сконфужены и просто не поняли шутки:
"Когда я вошел в торговый центр и обратил внимание на позу, в которой стояли медведи, я смутился и покраснел!",
— рассказал один из посетителей.
Пользователи Сети также не оставили без внимания семью медведей и высказались:
"Вот так выглядит счастливая семейная пара на самом деле,
— посмеялся один из пользователей.
Лучшая новогодняя инсталляция, которую я когда-либо видел!
— высказался другой комментатор.
Тем не менее, представители торгового центра принесли свои извинения за эту неловкую ситуацию перед посетителями.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кем на самом деле была Тонька-пулеметчица9
Самые крупные мистификации в истории
Самая дорогая жидкость в мире4
Как Николай II изменил Крым8
Студентка обнаружила точную копию себя в Сети4
Видео
01:07
Кем на самом деле была Тонька-пулеметчица
Люди
04:13
Издана последняя песня Виктора Цоя и группы «Кино»
Вещи
02:40
Шокирующие выходки российских художников в 1990-е
Истории
01:03
Как Николай II изменил Крым
Люди
06:55
Как поступали с погибшими в Сталинградской битве
Истории
07:16
«Золотой глобус» Мэрилин Монро продали на аукционе
Вещи
04:40
Необъяснимые явления, происходящие на глубине
Безумный мир
10:44
Есть ли жизнь после смерти
Безумный мир Люди
00:32
Экстремал прошел по канату между высотками в Питере
Безумный мир
14:04
Главные открытия этого года
Люди
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение