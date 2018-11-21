Топ-6 удачных покупок техники в Черную пятницу

Говорят, счастье не купишь за деньги. Зато эмоции, комфорт и немного драйва можно купить с хорошей скидкой в Черную пятницу.

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Допустим, вам давно нужен телевизор. А что, если на такой покупке можно сэкономить до 8 тысяч рублей? Конечно, это серьезный стимул не откладывать покупку на долго. Например, с такой скидкой сейчас можно купить телевизор от Samsung с диагональю экрана 40 дюймов за 30 000 рублей вместо 38 000. Осталось собрать подборку любимых фильмов и план на новогодние праздники готов. Кстати, для любителей есть перед телевизором рекомендуем обратить внимание на ручной пылесос — крайне удобная штука, никаких проводов. Вот, например, такой Dyson V7 Animal Extra : поможет быстро справиться с уборкой и вернуться к просмотру фильмов.

Если в вашей семье есть геймер и поклонник консольных игр, большой вопрос, кому достанется новый телевизор. Возможно, придется пожертвовать новогодними комедиями в пользу убойной игры на приставке PlayStation 4 Pro . Неудивительно, что у нее столько фанатов, которые готовы часами рубиться в «плойку»: происходящее на экране почти неотличимо от реальной жизни, каждая деталь на экране выглядит как настоящая. Слабо верится, что во время игры вы будете способны контролировать происходящее в реале, поэтому не забудьте обзавестись мультиваркой Polaris PMC 0529ADS , чтобы каждый раз не обнаруживать свой ужин подгоревшим и остывшим. А запах копченого мяса заставит вас рано или поздно все-таки вынырнуть из игры и закинуть в организм необходимые калории.

Хотя кому мы рассказываем? Уверены, у большинства из вас уже все это есть. Но не каждый может пережить скидки на Черную пятницу и ничего себе не купить. На этот случай есть более оригинальные варианты покупок. Например, VR-шлем ? Тот самый, легендарный, с полным погружением в сюжет игры — сами попробуйте.

После ночи, проведенной в виртуальной реальности, вас спасет только она — кофемашина , которая сама приготовит чашку бодрящего кофе. Если бы она еще могла сама за вас поработать….

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