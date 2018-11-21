Озадачивающие находки на кладбищах

Кладбища всегда окутаны тайнами и легендами, а многие люди боятся лишний раз появляться там даже днём. Мистические истории, которые рассказывают о местах захоронений, порой имеют под собой почву, и доказательством этому служат странных находки учёных.

1. В 2009 году во время археологических раскопок в Судане, на территории, где в древности существовало царство Мукурра, исследователи нашли семь мумий. Мумии находились в склепе, стены которого была покрыты письменами на коптском и греческом языках, возрастом 900 лет. Все останки принадлежали мужчинам старше 40 лет, а вход в погребальную камеру был заложен кирпичами. Сейчас неясно, чьи мумии нашли в склепе, но есть предположение, что одна из них — останки одного из самых влиятельных христиан того времени архиепископа Георгия.

2. В 2015 году археологи, работавшие под Кемерово, нашли посмертные маски в могиле времён таштыкской культуры, существовавшей в Сибири со второго века до нашей эры по пятый век нашей эры. Могила была окружена забором из камней и накрыта брёвнами. Здесь специалисты обнаружили останки 30 человек, которых соплеменники кремировали и поместили в чучел, сделанных из кожи и ткани. Лица чучел и представляли собой посмертные маски.