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Канадцы придумали «девайс» для успокоения 

BigPikcha.ru 10 часов назад
Фото: bigpikcha.ru
Компания Orijin Design из Ванкувера придумала «яйцо для размышлений». Это, если можно его так назвать, изобретение — замена четкам и спиннеру, предназначено для медитации и успокоения. На производство «девайса» компания хотела собрать 10 тысяч долларов, но получилось намного больше.
Бывают в жизни такие моменты, когда кажется, что все выходит из-под контроля. Мы приходим домой, и единственное желание — просто упасть на кровать и не думать ни о чем. Так вот, канадские изобретатели придумали способ, как помочь людям, чья жизнь полна забот. Назвали канадцы это изобретение «яйцо для размышлений».
bigpikcha.ru
Согласно задумке Orijin Design, вы просто достаете яйцо и вертите его в руках или перекатываете по столу — и таким образом успокаиваетесь и концентрируетесь. Казалось бы, обычное яйцо, но нет. Существует три вида яиц: из латуни, дерева и камня, каждый из них соответствует одному из качеств — спокойствию, восстановлению или концентрации. К тому же представители компании утверждают, что яйца спроектированы настолько эргономично, что идеально лежат в руке и помещаются в любой карман.
Чтобы начать производство средства от стресса, Orijin Design запустила краудфандинговую кампанию на Kickstarter. Планировалось собрать 10 тысяч долларов, но людям яйца понравились так сильно, что удалось собрать 107 тысяч. Стоит одно яйцо 13 долларов.
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