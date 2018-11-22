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Ювелир из Гонконга создал «нерушимый» фарфор 

360tv.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Китайский мастер ювелирного дела Уолленс Чан создал сверхпрочный фарфор. Он заверил, что материал в несколько раз крепче, чем сталь. Об этом сообщило информационное агентство Nation News со ссылкой на CNN.
Уоллес Чан рассказал, что на изготовление «вечного фарфора» ему потребовалось семь лет. Ювелир использовал сырьевые компоненты, которые тщательно перемешиваются и нагреваются при постоянной температуре. В результате получаются меловые диски, из которых вырезают формы будущих изделий и обжигают в печи. После этого на фарфоровые заготовки крепят титановые «светильники». На них позднее будут устанавливать драгоценные камни.
Гонконгский мастер объяснил, что идея изобрести «нерушимый» фарфор пришла к нему еще в детстве. Он жил в бедной семье, где фарфоровой посудой могли пользоваться лишь взрослые. Однажды Уолленс Чан взял в руки фарфоровую ложку своих родителей и во время игры случайно разбил ее. Будущего мастера наказали за такой проступок, поэтому, когда Чан стал взрослым, он решил создать материал в разы прочнее.
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CNN , Вещи
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