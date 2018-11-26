В Подмосковье нашли череп мамонта с кладом внутри

В подмосковном Зарайске археологи обнаружили неожиданную находку — клад, спрятанный в черепе мамонта. Ученые полагают, что натолкнулись на жилище первобытного человека. Зарайская стоянка считается памятником мирового значения эпохи верхнего палеолита и древнейшим местом обитания людей в Подмосковье. Археологи нашли его в 2016 году.

«От одной мысли, что здесь жили люди 23 000 лет назад, просто кружится голова. Важно, что некоторые предметы — настоящие археологические сокровища — можно увидеть в нашем Зарайском музее».

Также исследователи обнаружили кремневые изделия, заготовки для орудий, останки жилища первобытного человека, а также кости, зубы и бивни мамонта.