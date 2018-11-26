Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Подмосковье нашли череп мамонта с кладом внутри 

Anews + ещё 1 8 часов назад
Фото: Anews
В подмосковном Зарайске археологи обнаружили неожиданную находку — клад, спрятанный в черепе мамонта. Ученые полагают, что натолкнулись на жилище первобытного человека. Зарайская стоянка считается памятником мирового значения эпохи верхнего палеолита и древнейшим местом обитания людей в Подмосковье. Археологи нашли его в 2016 году.
Министр культуры Московской области Нармин Ширалиева отметила:
«От одной мысли, что здесь жили люди 23 000 лет назад, просто кружится голова. Важно, что некоторые предметы — настоящие археологические сокровища — можно увидеть в нашем Зарайском музее».
Также исследователи обнаружили кремневые изделия, заготовки для орудий, останки жилища первобытного человека, а также кости, зубы и бивни мамонта.
Anews: последние новости
"Размер имеет значение": откровения стюардесс Королевы и повелительницы: красавицы, из-за которых начинались войны Грязные секреты ресторанов, о которых никто не задумывается
Нармин Ширалиева , Вещи
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
6 главных палачей НКВД: что с ними стало76
Города России с самым высоким качеством жизни36
«Таких воров, как я, в Союзе было не больше 20»173
Узник аэропорта: беженец 18 лет прожил в терминале14
Женщины для удовольствия: гетеры, альмеи, куртизанки1
Видео
03:19
Обнаружено новое смертельно опасное существо
Места
14:41
Оптическая иллюзия с индейкой развеселила Сеть
Безумный мир
01:07
Кем на самом деле была Тонька-пулеметчица
Люди
06:25
Мистические археологические находки
Истории Вещи
10:02
Странности, которыми поражает Луна
Безумный мир
12:47
Люди, которые проиграли, выиграв в лотерею
Люди
14:28
Богачи, которые выглядят бедняками
Люди
10:52
Самые известные теории заговоров
Истории
03:54
Почему для Достоевского все время грели самовар
Люди
11:02
Секретные проекты, над которыми работали при Сталине
Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение