Письмо Виктора Цоя жене выставят на аукционе

Как сообщил ТАСС глава «Литфонда» Сергей Бурмистров, аукцион состоится 13 декабря.

— Будет выставлена уникальная вещь — одно из последних писем Цоя жене Марьяне. Письмо очень откровенное, где Цой пишет, как устал от концертов, как хочет скрыться от всех хотя бы на месяц, где он также пишет и о финансовых трудностях семьи. Письмо очень личное и очень эмоционально насыщенное, — сказал собеседник издания.

На торгах также представят неизвестное ранее не изданное произведение поэта и прозаика Даниила Хармса , которое он писал под псевдонимом. По словам Сергея Бурмистрова, эксперты не смогли дать однозначной оценки этому лоту, поэтому торги начнутся с 1 рубля.

Напомним, ранее на продажу выставлялись паспорт Виктора Цоя, его рукописи, в которых содержатся черновики песни «Перемен!» и записная книжка. Паспорт вскоре продали на торгах за 9 млн рублей.

Отметим, что советский паспорт Цоя, записную книжку с телефонами его знакомых, а также редкие рукописи двух песен нашли в квартире друзей музыканта на улице Рубинштейна после его смерти.