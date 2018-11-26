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Боксер продал пояс ради подарка для сына 

Рамблер 11 часов назад
Фото: Facebook
33-летний шотландский боксер Ронни Кларк по кличке Акула продал свои пояс Международной боксёрской федерации ради того, чтобы купить подарок для сына на Рождество.
Боксер решил продать его на аукционе Ebay. Изначальная стоимость лота составила 1050 фунтов (90 тысяч рублей). Ронни пообещал оставить автограф и отвезти чемпионский пояс домой покупателю, если тот захочет.
ebay.co.uk
В интервью мужчина признался, что уже около трех боев были отменены из-за отказа соперников, поэтому он испытывает финансовые трудности.
"Этот пояс выигран мною в феврале, но я вынужден продать его. Я готов оставить автограф прямо на нем и отвезти покупателю, чтобы не возникло никаких проблем с доставкой. Уже отменено три боя с моим участием. Последнее состязание не состоялось из-за травмы моего противника, поэтому у меня нет денег, чтобы купить рождественский подарок для сына", — рассказывает Ронни изданию World Boxing News.
Нужно добавить, что чемпионский пояс Ронни получил в феврале этого года после боя с непобедимым Зелфу Барретта.
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eBay , Вещи
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