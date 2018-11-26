Боксер продал пояс ради подарка для сына

33-летний шотландский боксер Ронни Кларк по кличке Акула продал свои пояс Международной боксёрской федерации ради того, чтобы купить подарок для сына на Рождество.

Боксер решил продать его на аукционе Ebay . Изначальная стоимость лота составила 1050 фунтов (90 тысяч рублей). Ронни пообещал оставить автограф и отвезти чемпионский пояс домой покупателю, если тот захочет.

ebay.co.uk

В интервью мужчина признался, что уже около трех боев были отменены из-за отказа соперников, поэтому он испытывает финансовые трудности.

"Этот пояс выигран мною в феврале, но я вынужден продать его. Я готов оставить автограф прямо на нем и отвезти покупателю, чтобы не возникло никаких проблем с доставкой. Уже отменено три боя с моим участием. Последнее состязание не состоялось из-за травмы моего противника, поэтому у меня нет денег, чтобы купить рождественский подарок для сына", — рассказывает Ронни изданию World Boxing News.

Нужно добавить, что чемпионский пояс Ронни получил в феврале этого года после боя с непобедимым Зелфу Барретта.