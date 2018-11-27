Платье принцессы Дианы продадут на аукционе

Шелковое платье Леди Ди, украшенное вышивкой из бусин и стразов, выставят на торги 10 декабря в Лондоне. По мнению организаторов аукциона, итоговая цена платья может достичь 100 тысяч фунтов.

Этот наряд считается одним из самых красивых в гардеробе принцессы Дианы. Платье создала известный британский модельер Элизабет Эмануэль в единственном экземпляре, а расшивали его вручную.

Кроме того, на аукционе будут представлены другие редкие предметы, принадлежавшие членам королевской семьи. Платья, которые в детстве носили Елизавета II и ее сестра принцесса Маргарет, а уникальным лотом организаторы торгов считают куклу королевы Великобритани 30-х годов прошлого века. По игрушке видно, что она была любимой у маленькой Елизаветы: