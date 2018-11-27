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Знакомые факты, оказавшиеся ложью 

Рамблер 49 минут назад
Если спросить любого человека, почему хамелеон меняет цвет, то он в ответ наверняка скажет, что животное делает это ради маскировки. В реальности хамелеоны меняют цвет не для того, чтобы стать незаметным, а для того, чтобы выделиться и привлечь противоположный пол. Кроме того, посредством изменения окраски особи общаются, выражая агрессию или покорность. Кстати, миф о причине смены цветов хамелеонами — не единственный, в который мы верим со школьных времён. Вот ещё несколько мифов, которые давно пора развенчать.
1. Алкоголь убивает клетки мозга. Нейробиологи говорят, что алкоголь действительно негативно действует на клетки, но не убивает, а повреждает их, причём повреждения эти обратимы, если только алкоголизм не является запущенным.
2. На планете четыре океана: Тихий, Атлантический, Индийский и Северный Ледовитый. Однако ещё в 1937 году Международная гидрографическая организация признала, что омывающие Антарктиду воды — отдельный океан, Южный ледовитый. Чуть позже от выделения отдельного океана отказались, но в 2000-м году организация вернула его в список земных океанов.
Смотрите ролик и узнайте, что является причиной смены времён года и был ли героем Колумб.
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Вещи , Безумный мир , Видео , Люди
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