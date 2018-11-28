В России изобрели съедобные стаканы

Ученые Самарского технического университета разработали съедобную посуду. Они делают стаканы из обыкновенных яблок, но с добавлением специальных ингредиентов. После использования такой «яблочный» стакан или тарелку можно просто съесть. Креативщики уже запатентовали свою новинку.

Из красивых разноцветных стаканов можно пить холодные напитки в течение 5 часов. Выпить горячий чай или кофе из такой посуды тоже можно, но через 2 часа стаканчик просто растает.

По мнению изобретателей, самое главное, что «яблочная» посуда может вытеснить пластиковые стаканы и тарелки. Именно с этой целью и создавалось изобретение.

Процесс производства одного яблочного стаканчика на сегодняшний день занимает не меньше часа. Но сказать, что делают посуду из одних только яблок, было бы сильными преувеличением. Все дело в секретном ингредиенте — пластификатор. Это вещество скрепляет яблочное пюре и позволят сделать довольно прочную субстанцию. Свое изобретение самарские ученые уже запатентовали, а состав пластификатора не раскроют даже за большие деньги.

Специалисты из самарского университета утверждают, что не за горами то время, когда пластик заменят тыквой, кабачками и огурцами. Изобретатели верят в светлое будущее своей новинки и продолжают патентовать оригинальное ноу-хау. Не так давно они отправили еще шесть заявок на патенты.