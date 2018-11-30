Продана самая дорогая бутылка виски

#AuctionUpdate The Macallan 1926 60-Year-Old Malt in a unique bottle painted by Michael Dillon achieves £1,200,000, establishing a #WorldAuctionRecord for a bottle of #whisky https://t.co/cAChwR6HKq pic.twitter.com/8Tb93yjea5— Christie's (@ChristiesInc) 29 ноября 2018 г. Бутылка виски, расписанная вручную художником Майклом Диллоном, была продана на аукционе за рекордную цену в 1,2 миллиона фунтов стерлингов (102,3 миллиона рублей).

Мировой рекорд стоимости виски был установлен в британском аукционном доме Christie’s в этот четверг. Бутылка виски The Macallan, подвергнутая дистилляции в 1926 году и бутилированная в 1986, ушла с молотка к покупателю, который остался неизвестным. Бутылка расписана вручную художником Майклом Диллоном. Напиток был продан за 1,2 миллиона фунтов стерлингов.

Эта бутылка виски — гордость аукционного дома. Тим Триптри, директор по продажам винной продукции аукционного дома заявил, что продажа виски за такую цену свидетельствует о том, что напиток занимает далеко не последнюю позицию на рынке алкогольной продукции.