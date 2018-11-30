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Продана самая дорогая бутылка виски 

Рамблер 6 часов назад
Фото: depositphotos.com
Бутылка виски, расписанная вручную художником Майклом Диллоном, была продана на аукционе за рекордную цену в 1,2 миллиона фунтов стерлингов (102,3 миллиона рублей).
Мировой рекорд стоимости виски был установлен в британском аукционном доме Christie’s в этот четверг. Бутылка виски The Macallan, подвергнутая дистилляции в 1926 году и бутилированная в 1986, ушла с молотка к покупателю, который остался неизвестным. Бутылка расписана вручную художником Майклом Диллоном. Напиток был продан за 1,2 миллиона фунтов стерлингов.
Эта бутылка виски — гордость аукционного дома. Тим Триптри, директор по продажам винной продукции аукционного дома заявил, что продажа виски за такую цену свидетельствует о том, что напиток занимает далеко не последнюю позицию на рынке алкогольной продукции.
Коллекция 1926 года была разлита в бутылки и расписана классиками современной живописи, такими как Майкл Диллон, Валерио Адами и Питер Блейк. Блейк также работал над обложкой альбома Beatles в 1976 году. Коллекция состоит из 12 эксклюзивных бутылок.
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Питер Блейк , Вещи
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