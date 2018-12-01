Ученые расшифровали надпись «Пилат» на старинном кольце

Кольцо нашли около Вифлеема еще в 1968 году, но прочитать гравировку удалось только сейчас с помощью специальных технологий.

В 1968-69 годах израильский археолог Гидеон Форстер проводил раскопки в царском дворце крепости Иродион, которая находилась между Иерусалимом и Вифлеемом. Среди множества металлических артефактов археологи обнаружили медный перстень с печатью в виде чаши для вина и греческими буквами вокруг нее.

Исследователям из Еврейского университета Иерусалима удалось прочитать надпись "Пилат" только после того, как они очистили кольцо и сфотографировали с помощью специальных фильтров в лаборатории.

Поскольку это имя в Иудее встречалось крайне редко, специалисты предположили, что владельцем перстня мог быть знаменитый прокуратор, известный тем, что приговорил к распятию Иисуса Христа , либо кто-то из его подчиненных, членов семьи или вольноотпущенников.

Однако у этой теории есть противники, которые уверены, что такой богатый и влиятельный человек, как Понтий Пилат, вряд ли стал бы носить простое медное кольцо.