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Ученые расшифровали надпись «Пилат» на старинном кольце 

Рамблер 9 часов назад
Фото: depositphotos.com
Кольцо нашли около Вифлеема еще в 1968 году, но прочитать гравировку удалось только сейчас с помощью специальных технологий.
В 1968-69 годах израильский археолог Гидеон Форстер проводил раскопки в царском дворце крепости Иродион, которая находилась между Иерусалимом и Вифлеемом. Среди множества металлических артефактов археологи обнаружили медный перстень с печатью в виде чаши для вина и греческими буквами вокруг нее.
Исследователям из Еврейского университета Иерусалима удалось прочитать надпись "Пилат" только после того, как они очистили кольцо и сфотографировали с помощью специальных фильтров в лаборатории.
Поскольку это имя в Иудее встречалось крайне редко, специалисты предположили, что владельцем перстня мог быть знаменитый прокуратор, известный тем, что приговорил к распятию Иисуса Христа, либо кто-то из его подчиненных, членов семьи или вольноотпущенников.
Однако у этой теории есть противники, которые уверены, что такой богатый и влиятельный человек, как Понтий Пилат, вряд ли стал бы носить простое медное кольцо.
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Иисус Христос , Вещи
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