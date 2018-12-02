Люди, подарившие вещам свои имена

Многие люди вошли в историю, благодаря вещам, которыми мы пользуемся каждый день. Некоторые из них были авторами этих изобретений, другие — только популяризаторами. В нашей подборке — люди, чьи фамилии стали нарицательными, несмотря на то, что мы не всегда можем вспомнить подробности их биографии.

Сэндвич

Закрытый бутерброд получил свое название от Джона Монтегю, графа Сэндвича (1718 — 1792). Дипломат и Первый лорд Адмиралтейства прославился в обществе своей страстью к картам. Чтобы не отвлекаться на ужин и не пачкать руки жирной говядиной, он перекусывал закрытыми бутербродами с двумя ломтиками хлеба.

Галифе

Брюки, которые расширяются на бедрах и плотно облегают голени, сделал обязательными для кавалеристов французский генерал и военный министр Гастон де Галифе (1830 — 1909). Нововведение заимствовали и другие армии, а брюки вошли в моду.

Макинтош

Плащ из прорезиненной ткани и пальто такого же типа получил название от фамилии шотландского химика и изобретателя Чарльза Макинтоша (1766 — 1843). Во время очередного эксперимента Макинтош испачкал в растворе каучука рукав пиджака и заметил, что ткань перестала промокать. Он получил патент и начал производство непромокаемых изделий. Кроме того, Чарльзу Макинтошу мы обязаны изобретением отбеливателя — хлорной извести.

Френч

Куртка, ставшая популярной во время Первой мировой войны, носит фамилию британского фельдмаршала Джона Дентона Френча (1852 — 1925), действия которого во время войны создали ему репутацию неуживчивого и строптивого генерала.

Реглан

Рукав особого покроя также получил фамилию британского генерала, жившего однако, гораздо раньше. Во время битвы при Ватерлоо Джеймс Сомерсет, барон Реглан (1788 — 1855) потерял правую руку. И носил одежду с таким рукавом, чтобы частично скрыть увечье.

Саксофон

Любимый музыкальный инструмент бывшего президента США Билла Клинтона изобрел бельгийский музыкальный мастер Адольф Сакс (1814 — 1894). Собственно, на его счету немало находок в области духовых инструментов, но именно саксофон принес ему мировую известность. Мастер усовершенствовал кларнет, использовав металл вместо дерева, изменил сечение и мундштук. Также он использовал аппликатуру гобоя и флейты. Однако суд не признал изобретение нового инструмента. К тому же другие мастера начали обвинять Сакса в плагиате. В итоге он разорился на судебных издержках, а его фабрика обанкротилась. Сакс умер в бедности.

Грог

Горячий алкогольный напиток из рома, лимонного сока, сахара и воды носит прозвище британского адмирала Эдварда Вернона (1684 —1757), которого прозвали Старый Грог из-за его пристрастия к фаевому камзолу (по-английски — grogram). Изначально в рацион моряков британского королевского флота входил восьмидесятипроцентный ром как средство от цинги. Это вызывало повальное пьянство моряков, и как следствие, проблемы с дисциплиной. Адмирал распорядился выдавать ром, обязательно разбавленный водой и лимонным соком. Сначала распоряжение вызвало недовольство матросов, однако потом напиток стал популярным не только у моряков.

Шарко