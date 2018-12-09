Изобретения да Винчи, которыми мы пользуемся сейчас

Всем известно, что Леонардо да Винчи был гением не только в области живописи. Его интересы распространялись на разные сферы жизни. В частности, да Винчи в свое время изобрел вещи, создание которых стало возможным лишь в XX-XXI веках.

Вертолет

Люди всегда стремились к тому, чтобы подняться в воздух. Задумался об этом и Леонардо. Его вполне можно назвать изобретателем вертолета. Если говорить точнее, да Винчи придумал воздушный винт, использующий принципы подъемной силы. Лопасти, раскручиваясь, должны были, по задумке гения, поднять в воздух платформу.

Открытые источники

Правда, когда ученые в конце XIX века попытались воплотить эту идею в жизнь, оказалось, что это сделать невозможно. Но базовые принципы конструкции создатели современных вертолётов все же использовали.

Парашют

Одним из первых да Винчи озаботился не только тем, как поднять человека в воздух, но и тем, как сохранить ему жизнь при спуске с высоты.

Открытые источники

Создавая свой эскиз парашюта, Леонардо применял те же базовые принципы, которые используют и сейчас, изготавливая парашюты. Современные гении лишь модифицировали изобретение да Винчи.

Водолазный костюм

Леонардо было интересно не только поднять человека в воздух, но и опустить его на морское дно. Прообраз водолазного костюма был создан именно да Винчи во время его жизни в Венеции.

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Правда, изначально он должен был служить не для того, чтобы изучать подводный мир, а в военных целях.

Пулемет

Еще одно изобретение, которое предполагалось использовать в период войны, это прообраз современного пулемета. У изобретения Леонардо было 33 ствола, выстрелы из которых предлагалось производить поочередно. Этот принцип скорострельного оружия, которое не нужно перезаряжать после каждого выстрела, лег в основу современного пулемета.