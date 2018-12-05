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Как появились комиксы 

Anews 2 часа назад
Фото: Anews
8 октября 1896 в журнале «Нью-Йорк Джорнел» (New York Journal) появились первые комиксы — яркие рисунки, повествующие о отважные героях и их приключениях.
Но действительно ли комиксы появились лишь в 1896 году? Возможно, они существовали и ранее, но назывались тогда иначе.
Первые «комиксы», построенные по принципу современных, появились в Валенсии и Барселоне в XVI— XVII веках и носили религиозный характер. Это были картинки для народа на цветной бумаге (аллилуи), рассказывающие о жизни святых.
Важным этапом в развитии комиксов стала деятельность Родольфа Тёпфера и Вильгельма Буша. Первый прославился «Приключениями мистера Обадаи Олдбока», другому мировую славу принесла популярная стихотворная серия «Макс и Мориц», повествующая о двух сорванцах.
«Медвежонок и тигр» — так назывался первый американский комикс, выпущенный в 1892 году. Не меньшей популярностью пользовалась история «Yellow Kid» про маленького мальчика из Китая, который в поисках приключений прибыл в Америку. Она увидела свет в 1895 году.
В XX веке комикс стал одним из самых популярных жанров массовой культуры. К этому времени комиксы почти утратили комичность, за которую получили своё название. На смену комичности приходит жанр приключений: фантастика, ужасы, боевики и истории о супергероях.
Первое появление супермена датируется июнем 1938 года. Это событие обычно называют началом «золотого века комиксов». Вскоре читали знакомятся с такими героями, как Бэтмен, Капитан Америка, Капитан Марвел и Чудо-женщина.
На смену золотому веку пришёл серебряный. В середине 1950-х годов появились такие персонажи, как Фантастическая четвёрка, Люди Икс, Человек-паук и Железный человек.
«Бронзовый век» начался в 1970-1980 годы. В этот период сюжеты комиксов стали более реалистичными и взрослыми, и начали затрагивать такие темы, как алкоголизм, употребление наркотиков и загрязнение окружающей среды.
В 1986 году началась современная эпоха комиксов, которая продолжается по сей день. Современный век характеризуется ещё большей реалистичностью, появлением антигероев и мрачностью сюжета.
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