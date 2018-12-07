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В Китае создали многоразовую бумагу 

Рамблер 9 часов назад
Фото: pubs.acs.org
Китайские ученые разработали многоразовую перезаписываемую бумагу. Ее цвет можно менять с помощью температуры. Записи или рисунки, сделанные на этой бумаге, сохраняются минимум на полгода. Об этом сообщает издание ACS Applied Materials & Interfaces.
Специалисты отмечают, что они хотят разработать не заменитель бумаги, а ее более усовершенствованную версию. До сегодняшнего дня многоразовая бумага не могла долго "удерживать" на себе записи. Они бесследно исчезали уже через несколько дней, а сам лист терял свои основные свойства и становился одноразовым.
Вэй Чжан и его команда из Фуцзяньской лаборатории создала новый вид бумаги из трех слоев разных материалов. В центре листа располагается обычная бумага. Сверху наносится термохромный слой, а снизу черный фототермический тонер. Свои многоразовые свойства бумага приобретает благодаря термохромному слою.
Но есть один минус: на такой бумаге писать обычной ручкой не выйдет, а сам лист будет синего цвета. Что бы изобразить что-нибудь на бумаге, придется вооружиться электротермической ручкой с нагреваемым наконечником. Также можно создавать рисунки с помощью инфракрасного излучения через трафарет.
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