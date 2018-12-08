Почему именно подкова считается талисманом удачи

Подкова является традиционным символом счастья, благополучия, удачи и защиты от всякого зла. Но почему такой прозаический когда-то предмет стал талисманом?

Существует несколько версий. Согласно исторической, в Древнем Египте лошадей фараона подковывали золотыми подковами. И найти такую на дороге для любого египтянина было действительно большой удачей. Во-первых, вещь была сама по себе ценной, во-вторых, она воспринималась даром богов, так как фараон считался воплощением одного из них.

Другая версия отсылает нас к мифологии индоевропейских народов, где лошадь во многих верованиях считалась священным животным. Она была незаменима и для воинов, и для пахарей, она же сопровождала и солнечные божества, которые обеспечивали урожай, а значит и жизнь всего племени.

А у железа была репутация металла, губительного для всех вредных и потусторонних сил, которые могут навредить человеку. Да и сам кузнец занимал особое место среди соплеменников. Он укрощал огонь, и мог противостоять злым силам, сам обладая загадочной силой. Неслучайно в повести "Ночь перед Рождеством" именно кузнец Вакула одолевает черта.

Кузнец фигурирует и в христианской легенде о святом Дунстане, архиепископе Кентерберийском. Он считался покровителем ювелиров, музыкантов и кузнецов, и сам был мастером кузнечного дела.

Однажды ему довелось встретиться с самим дьяволом, который потребовал подковать его копыта (по другой версии — копыта своей лошади). Однако Дунстан все делал с молитвой и потому дьявол испытал невыносимую боль (по другой версии — вместо лошади он всадил подкову самому дьяволу). В итоге дьявол начал просить снять подкову, но Дунстан согласился лишь при том условии, что отныне дьявол будет обходить стороной те дома, в которых висит подкова.

Кстати, считается, что если повесить подкову рожками вниз, то это обеспечит счастье всех домочадцев, а если вверх, то подкова будет притягивать и сохранять богатство хозяина дома.