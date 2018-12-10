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Гениальные изобретения, упрощающие быт 

WuzzUp.ru 17 минут назад
Фото: WuzzUp.ru
Технологии не стоят на месте, а идут только вперед. А иногда кажется, что они прибыли вообще из будущего.

Стационарный проектор

Очень удобно, когда в этом помещении часто показывают какие-нибудь обучающие ролики, ведь благодаря тому, что все встроено в потолок, нет никах проводов и не нужно каждый раз настраивать проектор.

Капсула из меда

Особенно удобно для любителей попить чай с медком. Кинули капсулу в кружку и все остальное осталось чистым.

Экологичный пластик

О вреде пластика знают многие и многие ученые работают над истреблением этой проблемы. На данный момент существует такой пластик, который разлагается через 1-3 недель под солнечными лучами.

Наручный алкотестер

Умные часы, фитнес браслеты — это хорошо, но еще есть алкотестер. Он с легкостью определяет количество потребленного алкоголя и может намекнуть, кода стоит остановиться.

Размер умывальника

Эти вечные споры о размерах бытовых предметов в общественных местах. Выход есть — просто нужно установить умывальники под самого высокого человека и самого миниатюрного.

Батарейка, которую можно заряжать

Или еще ее можно назвать «аккумулятор». Прекрасно, когда что-то можно использовать несколько раз. А батарейки, которые так сильно вредят нашей экологии не выкидывать.
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