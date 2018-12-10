Случайные находки, которые стоят неимоверных денег

Многим нужны долгие годы упорной работы, чтобы заработать состояние, а некоторым подворачивается удача, благодаря которой они в один момент становятся миллиардерами.

Вот несколько самых громких случаев, где сыграла роль только удача.

Яйцо Фаберже

anews.com

В начале 2000-х американский перекупщик ювелирных изделий приобрел золотое яйцо, украшенное драгоценными камнями. Он планировал неплохо заработать с перепродажи, но сколько бы ни старался, перекупщик не мог его продать.

Прошло целых 10 лет, он так и не нашел покупателя и решил узнать реальную стоимость яйца через интернет. Он вбил в интернет надпись на часах «Vacheron Constantin» и наткнулся на статью о пропавшем яйце из императорской коллекции Марии Федоровны.

Перекупщик связался со специалистом по изделиям Фаберже и как выяснилось, настоящая стоимость яйца составляет $33 млн (2 млрд руб.)

Экземпляр Декларации о независимости США

anews.com

В 1989 году жителю Пенсильвании приглянулась рамка для картины на барахолке. К сожалению, рама не продавалась отдельно от картины, и жителю пришлось купить раму с картиной за $4.

Когда дома мужчина вынул картину из рамы, обнаружил на обратной стороне картины экземпляр Декларации о независимости США, которых было в оригинале всего 25 шт.

В начале 90-х стоимость дубликата оценивалась в $2,4 млн, но уже в 2000-х цена увеличилась до $8,1 млн Драгоценности Нарышкиных

anews.com

В Санкт-Петербурге в особняке на ул. Чайковского проводили ремонтные и восстановительные работы.

Во время работ обнаружили тайное помещение, заполненное ящиками и мешками. Рабочие сразу поняли, что это что-то ценное и попытались расхитить мешки под видом мусора.

Сотрудники охранного предприятия остановили их и сообщили руководству. Стоимость обнаруженных драгоценностей из тайной комнаты составляла около ₽200 млн Однако, специалисты утверждают, что все таки какая-то часть сокровищ была разворована еще до описи.