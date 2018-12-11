Световой меч из «Звездных войн» сняли с аукциона

Световой меч Люка Скайуокера, одного из ключевых персонажей киносаги «Звездные воины», сняли с аукциона в США. Специалисты сомневаются в его подлинности. Соответствующее заявление распространил организатор торгов аукционный дом Profiles in History.

Меч должен был стать одним из ключевых лотов аукциона, назначенного на 11-14 декабря в Лос-Анджелесе. Его позиционировали как реквизит, который актер Марк Хэмилл использовал на съемочной площадке. Кроме того, с молотка должны уйти еще 25 предметов из популярной киносаги.

Меч был изготовлен декоратором Роджером Кристианом. Организаторы планировали, что он будет продан более чем за 200 тысяч долларов, однако пользователи соцсетей усомнились в подлинности этого реквизита. Они считают, что это копия или прототип оригинальной вещи. В итоге меч сняли с аукциона до выяснения его подлинности.

В сентябре текущего года с молотка был продан меч другого героя киносаги — Энакина Скайуокера. На торгах аукционного дома Prop Store в Лондоне его купили за более чем 179 тысяч долларов.