Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Послания, зашифрованные в логотипах 

Рамблер 1 час назад
Яркий и понятный логотип сразу запоминается, поэтому компании так стремятся заполучить красивый интересный символ. Но некоторые логотипы для большинства людей выглядят просто замысловатым рисунком, хотя разработчики вкладывали в него глубокий смысл.
1. Автоконцерн Hyundai. Почти все видят в логотипе первую букву названия и отчасти это соответствует действительно. Но у символа есть и другой смысл: он изображает двух людей, клиента и представителя компании, пожимающих друг другу руки.
2. Спортивный бред Adidas. Название компании её создатель Адольф Дасслер составил из первых слогов имени и фамилии. Несмотря на то, что логотип за время существования марки несколько раз менялся, на нём всегда были три полосы. Сейчас он расположены под углом и символизируют гору как препятствие, которое преодолевает каждый спортсмен.
3. Автогигант Toyota. Логотип похож на первую букву названия, но на самом деле это игольное ушко с продетой в него ниткой. Это отсылка к моменту становления бренда: изначально Toyota занималась продажей ткацких станков.
Смотрите видео и узнайте о том, что вы не заметили в известных логотипах.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бриллиантовый самолет вызвал спор в Сети
Кошка месяц прождала хозяев у сгоревшего дома1
В Китае завершили строительство уникального моста
Бодибилдер мило ответил на злой мем о себе4
Световой меч из «Звездных войн» сняли с аукциона
Видео
01:35
Кошка месяц прождала хозяев у сгоревшего дома
Безумный мир
08:16
Каким бы был мир без женщин
Истории
01:40
Названа самая популярная песня XX века
Истории
02:31
Послания, зашифрованные в логотипах
Вещи
10:02
Удивительные открытия, сделанные в океане
Безумный мир Вещи
15:03
Своенравный кот отказался жать на кнопку блогера
Безумный мир
10:27
Почему американцы боялись СССР
Истории
08:17
Легенды московского метро
Места
00:20
Бодибилдер мило ответил на злой мем о себе
Люди
12:40
Занятия, которые будут хорошо оплачиваться завтра
Люди
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение