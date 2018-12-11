Послания, зашифрованные в логотипах

Яркий и понятный логотип сразу запоминается, поэтому компании так стремятся заполучить красивый интересный символ. Но некоторые логотипы для большинства людей выглядят просто замысловатым рисунком, хотя разработчики вкладывали в него глубокий смысл.

1. Автоконцерн Hyundai . Почти все видят в логотипе первую букву названия и отчасти это соответствует действительно. Но у символа есть и другой смысл: он изображает двух людей, клиента и представителя компании, пожимающих друг другу руки.

2. Спортивный бред Adidas. Название компании её создатель Адольф Дасслер составил из первых слогов имени и фамилии. Несмотря на то, что логотип за время существования марки несколько раз менялся, на нём всегда были три полосы. Сейчас он расположены под углом и символизируют гору как препятствие, которое преодолевает каждый спортсмен.

3. Автогигант Toyota. Логотип похож на первую букву названия, но на самом деле это игольное ушко с продетой в него ниткой. Это отсылка к моменту становления бренда: изначально Toyota занималась продажей ткацких станков.

Смотрите видео и узнайте о том, что вы не заметили в известных логотипах.