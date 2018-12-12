Холодное оружие, навсегда ушедшее в прошлое

За всю историю были изобретены совершенно разные холодные оружия, начиная с обычной биты, заканчивая изощренными средствами убийства. Разнообразие было огромным, появлялись странные по форме, но очень эффективные мечи. Некоторые из них мы представим сегодня.

Одати

Одати — японский меч очень внушительного размаха. Одати имеет длину от 1 метра до 1,8 метров и мало поворотлив в бою. Раньше их использовали для боя с конными воинами. Сейчас такие мечи крайне редки, так как правительство Бакуфу очень строго ограничило длины разрешенного оружия. Хотя в культуре и мультфильмах Японии очень часто говорится об одати.

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Хопеш

Такое холодное оружие использовали в древнем Египте. По форме это был клинок серповидной формы. Хопеш одновременно похож на меч и топор, поэтому им можно было как рубить, так и колоть.

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Явара

Кастет, который при взятии в руку выступал обоими концами с двух сторон. Изначально такой кастет использовали, чтобы толочь специи и травы. Позже явару стали применять в качестве оружия. Сила удара человека увеличивалась за счет дополнительного веса в руке.

Нагината​

Нагината — это разновидность копья длиной от 50см до 2х метров. Держали оружие предельно близко к лезвию, что позволяло рубить лезвием и в то же время использовать рукоять для ударов.