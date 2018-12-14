Вещи, смысл которых заключался совсем в другом

Нам кажется, что все изобретения работают так, как задумано изначально. Но иногда их смысл кардинально меняют как создатели, так и пользователи. О таких изобретениях мы сегодня и поговорим.

Беговые дорожки

Если когда-то при беге на беговой дорожке вам казалось, что это настоящая пытка, то вы несомненно правы!

Это устройство было создано, чтобы наказывать преступников. В 1818 году Уильям Кьюбит разработал первую беговую дорожку, больше напоминавшее колесо для мышей. Такие устройства поставили в тюрьмы, чтобы изматывать заключенных.

Но в 1900-х посчитали, что такой способ слишком жесток даже для преступников.

Боулинг

Первая игра в боулинг состоялась в III веке в храме Германии, это был серьезный ритуал. Кегли символизировали язычников-грешников, а камни, которые в них кидали, считались спасительным ритуалом от грехов. Те, кто сбивал всех язычников, считались избавленными от грехов и была вероятность попасть в рай.

Уже позже это превратилось в привычную для нас игру.

Обувь на каблуках

Каблук был придуман отнюдь не для женской красоты. В XVI веке такую обувь разработали для персидских солдат, которым нужна была устойчивость при стрельбе из лука во время верховой езды.

В XVII веке такую обувь взяли на вооружение женщины из Европы, которые и отвоевали право носить обувь на каблуке. По началу такую обувь надевали дамы из высших слоев общества.

Пузырчатая пленка

Изначально она создавалась вовсе не для того, чтобы ее лопать после перевозки хрупких предметов. Создатели пленки думали, что её хорошо будет клеить как обои, чтобы грязь легко можно было смыть. А впервые в качестве упаковки ее использовал маркетолог Фредерик Бауэрс. Он предложил упаковывать пузырчатой пленкой компьютеры IBM.