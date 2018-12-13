В Японии решили устроить искусственный звездопад

Этой весной в небе над Японией ожидается настоящий звездопад, впервые в истории созданный человеком. Организатором зрелища станет частная японская компания ALE Co. Сообщение об этом появилось на сайте организации.

На 17 января запланирован запуск спутника на ракете-носителе Epsilon с космодрома Утиноура. Космический аппарат займет орбиту на высоте 500 километров, затем он опустится на 100 км, и начнется волшебство.

Спутник доставит на орбиту 400 металлических шариков диаметром в несколько сантиметров, которые в определенный момент аппарат начнет выпускать обоймами по 20 штук. Предполагается, что шарики устремятся к Земле со скоростью, достигающей 8 километров в секунду, и сгорят в атмосфере. С земли это зрелище будет не отличить от звездопада. А лучше всего наблюдать такой звездопад в городе Хиросима и его окрестностях.

Если эксперимент пройдет удачно, то компания ALE Co возьмется за организацию искусственных звездопадов за деньги. Сейчас запуск одного шарика стоит 10 тысяч долларов, а вся программа обойдется в 8 миллионов долларов.