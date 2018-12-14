Почему конфеты «Птичье молоко» так называются?

Известно, что птичьего молока не бывает. Тогда почему конфеты так называются?

Конфеты "Птичье молоко" с воздушной начинкой начали выпускать в Польше в 1936 году примерно по тому же рецепту, что и зефир, только без добавления яиц. В конце 1960-х похожие по составу конфеты стала производить в СССР шоколадная фабрика "Рот-Фронт". У потребителей они пользовались большой популярностью, поэтому спустя десять лет кондитер московского ресторана "Прага" Владимир Гуральник решил создать по схожему рецепту торт, который получил то же название.

Выражение "птичье молоко" у многих народов означает нечто желанное, но недосягаемое. Известно, что молоко птиц не существует, но несмотря на это, во все времена ходили легенды о райских птицах, которые выкармливали птенцов своим молоком. Этот редкий напиток был необычайно желанным. Говорили, что те, кому доведется его попробовать, станут неуязвимыми для оружия и для любых болезней.

Так, в русском языке появилась пословица: "Все есть у богатого, опричь птичьего молока". Упоминания о птичьем молоке есть и раньше: например, в пьесе "Птицы" древнегреческого комедиографа Аристофана хор обещает счастье в виде молока "да не телок, а птиц".