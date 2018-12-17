Air Astana представила самолет с головой барса

Казахстанская авиакомпания Air Astana представила один из пяти самолетов Embraer E190-E2 с изображением головы снежного барса. Таким образом компания хочет привлечь общественность к проблеме исчезновения этого вида.

"Мы рады представить наш первый самолет Embraer E190-E2. С нетерпением ждем, когда пилоты сядут за штурвал этого воздушного судна", — признается президент компании Air Astana Питер Фостер в интервью изданию Russian Aviation Insider.

В течение 2019 года у авиакомпании появится еще четыре таких же самолета, но с другим рисунком. Для бразильской авиастроительной компании Embraer это уже не первая такая работа. Ранее они наносили изображение тигра, орла и акулы на свои самолеты E190-E2.

"Снежный барс символизирует амбиции нашего народа. Мы пытаемся спасти этих великолепных животных от вымирания", — рассказывает Фостер.

По словам Embraer, самолет E190-E2 сжигает на 17,3% меньше топлива, чем его предшественник E190. Также воздушное судно требует меньше затрат на техническое обслуживание.