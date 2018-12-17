Что полезного можно сделать с мелкими монетами

Почти у каждого из нас в карманах куртки или брюк хранится «золотой запас» — мелкие монеты разного достоинства. Кто-то отправляет их в копилку, кто-то держит в кошельке, чтобы иметь возможность расплатиться «под расчёт», а кто-то использует в качестве оригинального декора предметов одежды в этническом стиле. А что ещё можно делать с мелочью, которая копятся по карманам? Давайте придумаем вместе!

Монеты как средство оплаты

Скопившиеся мелкие монеты вы можете совершенно спокойно использовать для оплаты в любом магазине. Там, где касса оборудована монетоприёмником, это особенно удобно. Вы можете явиться с целым мешком мелочи, и никто не имеет права её у вас не принять. Кассир отказывает вам? Имейте в виду, что он поступает незаконно. Если вы стесняетесь оплачивать покупки с помощью мелочи, боясь создать затор у кассы, берите их в магазины самообслуживания, в которых есть монетоприёмники.

обменять их банке, предварительно рассортировав их по номиналу;

положить на свой банковский счёт;

отдать в благотворительный фонд, поменяв на купюры;

предложить знакомому организатору свадеб для проведения традиционных обрядов. Выбирайте время, когда покупателей немного — тогда очереди позади вас не возникнет. Вы сможете без помех расплатиться за покупки, не роняя поминутно мелочь под грозным взором продавца. У вас скопилось много мелких монет? Вы можете:

В маленьком магазине или аптеке, где по старинке расплачиваются наличкой и постоянно не хватает мелочи, вас примут с распростёртыми объятиями. Обменяют мелочь и в любом из почтовых отделений , если вы сможете подойти туда не в час пик. Москвичи могут обменять монеты в специальных аппаратах: загрузить мелочь, но не более 15 тысяч за один раз, пересчитать и зачислить на банковскую карту или оплату мобильного телефона. На всё это уходит несколько минут.

ЛегкоПолезно

Поделки из мелких монет

оклеить раму для зеркала или фоторамку;

выложить столешницу журнального или кофейного столика;

выстелить поднос или барную стойку;

выложить старую керамическую вазу или глиняный цветочный горшок;

имитировать чешую гипсового дракона;

декорировать национальные костюмы (башкирский, татарский, болгарский, якутский и многие другие);

изобразить кольчугу ролевика (если вы или ваши друзья — увлечённые толкиенисты);

оклеить чайный домик или топиарий;

пробив квадратные отверстия, украсить вышитое или сплетённое из бисера «денежное дерево». Во многих семьях хранятся целые пакеты с мелочью времён СССР. Выбросить жаль, ведь для старшего поколения это память об ушедшей эпохе, а пристроить некуда. Впрочем, для творческой личности такие монеты — настоящий клад, и чем их больше, тем лучше! Рассортированные по размеру и тщательно начищенные мелом или зубным порошком советские монеты могут стать отличным декором для самых разных предметов интерьера. Ими можно:

Если мелочи у вас очень много, да ещё и друзья поделятся, выстелить пол на кухне — выйдет потрясающе! А вместо советских монет можно взять любые другие, вышедшие из употребления.

Примеры нестандартного применения мелких монет

Так, вождь мирового пролетариата и его самоотверженная супруга носили обручальные кольца, материалом для которых послужили медные пятаки. Российский генералиссимус XVIII века А. В. Суворов обменивал своё жалованье на серебряные рубли и давал их отличившимся солдатам. Удостоенные такой чести солдаты проделывали в монетах отверстие и вешали на грудь, нося их как медали. Ход знаменитых лондонских часов Биг Бен регулируется с помощью простой однопенсовой монеты. Когда часы убегают вперёд на одну секунду, главный хранитель кладёт её на маятник, а когда начинают отставать — напротив, снимает. Таким образом, за счет крохотной монетки обеспечивается поразительная точность хода этого огромного механизма. В 1959 году в Канаде были отчеканены особые центы. Сто этих монет весили ровно один фунт, а диаметр одной монетки составлял один дюйм. Их можно было с успехом использовать для быстрого измерения массы и длины, однако вскоре от чеканки таких монет отказались: они оказались чересчур тяжёлыми и слишком большими. В Доминиканской республике монеты достоинством в десять центов по сей день используют как гирьки для взвешивания. Для этого рядом с номиналом отчеканена надпись — «2 1⁄2 грамма». Французы используют вышедшие из обращения монеты для изготовления утюгов и водопроводных кранов. А футбольные судьи, выбирая ворота, перед игрой бросают жребий, и в ход идёт всё та же мелкая монета. Существует немало примеров креативного применения мелочи.

Немного фантазии и творческий подход способны превратить даже такую прозаическую вещь, как мелкая монета, в нечто полезное, приятное и даже прекрасное — стоит только дать волю своему воображению!