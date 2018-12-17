В Египте раскопали гробницу XVIII династии

Египте при раскопках на археологическом участке в городе Ком-Омбо шведская исследовательская миссия обнаружила огромную древнюю гробницу, в которой покоилось около 50 человек, передает "Российская газета"

Об открытии рассказывает Ahram Online. Шведская археологическая миссия обнаружила в провинции Асуан гробницу, относящуюся к периоду правления XVIII династии (1550-1292 годы до н.э.) Ее также именуют династией Тутмосидов.

Самыми известными представителями этой могущественной династии были фараоны Тутмос III и Эхнатон. Захоронение расположено в районе Габаль-эль-Селсела в Ком-Омбо в пяти метрах под землей.

Оно состоит из большой погребальной камеры и нескольких комнат. Генеральный секретарь Высшего совета по древностям Мустафа Вазири отметил, что грунтовые воды повредили часть комнат и некоторые артефакты.

Несмотря на плохое состояние гробницы, миссия все же обнаружила в ней три известняковых саркофага, амулеты, в том числе священных скарабеев, а также около 50 скелетов. Отмечается, что почти половина останков принадлежала детям.

"Это означает, что данный район был густо населен, — говорит Мустафа Вазири. — Планируется провести дополнительные раскопки".