Создана шумоизолированная будка для собак

Новый год — уже совсем скоро. Во время новогодних празднований часто запускают фейерверки, звуки которых, как известно, могут негативно влиять на психику животных, в частности собак. Так, как указывает компания Ford в пресс-релизе, поступившем в редакцию «ПМ», перед данными звуками испытывает страх практически половина собак.

Чтобы решить данную проблему, Ford решил разработать специальную шумоизолированную будку. Компания отмечает, что ее специалисты использовали в разработке технологии шумоподавления, которые применяются в производстве машин и наушников. Будка, по словам компании, позволит защитить сверхчувствительные уши собаки (у собак слух в четыре раза более острый, чем у человека, и они слышат звуки в более широком диапазоне частот).

В будке используются микрофоны для регистрации шума фейерверка; когда данные звуки будут детектированы, начнет работать акустическая система — будет излучать звуковые волны в противофазе и подавлять шум. Указывается, что будка, помимо прочего, оборудована автоматически открывающейся и закрывающейся дверью и специальной звукоизолированной системой вентиляции.