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Гигантские вещицы, поражающие размерами 

Рамблер 1 час назад
Некоторые природные объекты поражают нас масштабами. Мы восхищаемся горными вершинами, гигантскими водопадами, чудовищной глубины ущельями. Но и человек создал кое-что поистине колоссальное, и эти объекты поражают не меньше.
1. Американская компания California Skateparks, которая сооружает парки для катания на скейтах, построила самый большой в мире скейтборд. Гигант с длиной 11 метров, шириной 2,6 метра и высотой 1,1метра даже попал в Книгу рекордов Гиннесса.
2. Пицца — изобретение итальянцев, но сейчас пиццу обожают во всём мире. В 2012 году Италия решила доказать, что только там умеют делать пиццу правильно и создали пиццу диаметром 40 метров и весом 16 тонн. Пять поваров готовили её в течение двух суток.
3. Сэм Хит, шоумен из Великобритании, выдул самый большой мыльный пузырь. Сложно представить это чудо: пузырь имел 6 метров в длину и 1,5 в ширину.
4. Городу Кейси в американском штате Иллинойс можно отдать первенство по числу гигантских предметов на одной площади. Территория городка — всего 3 кв. км, но в нём есть масса объектов поразительных размеров. Кресло-качалка высотой с двухэтажный дом, вязальные спицы для великанов, птичья клетка, куда с лёгкостью поместится слон и другие любопытные объекты видят туристы, желающие почувствовать себя в Кейси лилипутами.
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