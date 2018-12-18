Правда и мифы о нейтронной бомбе

"Отцом нейтронной бомбы" считается американский физик Самуэль Коэн, которой занимался разработкой этого оружия. В США технология была производства появилась во второй половине 1970-х годов, Советский Союз отстал ненамного: первые успешные испытания нейтронной бомбы прошли в 1978 году. На сегодняшний день Россия располагает также нейтронными пушками. Несмотря на то, что этот вид оружия известен давно, до сих пор существуют заблуждения о его действии.

Нейтронная бомба не разрушает объекты

Действительно нейтронный заряд — это ядерный заряд малой мощности, но тем не менее 20% выделившейся при взрыве энергии приходится на ударную волну, которая все же обладает разрушительной силой, хотя и не такой, как у атомного бомбы.

Броня не защищает от нейтронной бомбы

Это справедливо лишь для брони из стали. Стальная броня не только не спасает от радиации, но и накапливает ее, а значит представляет угрозу даже после взрыва. Существуют более современные виды брони, при создании которых используются листы бора, способные защитить от нейтронов.

После взрыва местность долго остается радиоактивной

На самом деле в эпицентре взрыва нейтронной бомбы можно побывать уже спустя сутки. Это не принесет такого серьезного вреда для здоровья, как посещение территории, где произошел взрыв водородной бомбы. Связано это с тем, что мощность нейтронной бомбы относительно невелика.