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Была ли у Якова Брюса робот-служанка 

Кириллица 4 часа назад
Фото: Кириллица
О Якове Вилимовиче Брюсе до сих пор ходят легенды. Говорили, что он сконструировал и собрал механического змея, на котором царь Пётр I разрешал ему летать над Москвой только в ночное время, чтобы не вгонять горожан в ужас. Утверждали, что Брюс мог посреди лета превратить пруд в своем саду в ледяной каток, что он обладал таинственной «Чёрной книгой», которая в свое время принадлежала Соломону и в которой имелись ответы на любые вопросы.

Откуда взялся Брюс

Яков Вилимович Брюс родился 1 мая 1669 года в России. Вырос в Немецкой слободе в Москве. Отца Якова Вильяма Брюса в свое время пригласил в Московию еще царь Алексей Михайлович. Яков Брюс с детства был чрезвычайно одарен. С малых лет он много читал, знал несколько языков, увлекался физикой, химией, математикой и другими науками. Яков сблизился с будущим императором Петром еще в юности, когда оба входили в состав потешного полка. Русский царь, всегда тяготевший ко всему иностранному, восторгался эрудицией и блестящим умом своего товарища. А скоро Брюс обрел и безграничное доверие со стороны Петра I.

Вклад Брюса

В первую очередь, Яков Брюс внес неоценимый вклад в развитие российской науки. Именно он по предписанию царя отправился в Англию и привез оттуда видных ученых и преподавателей для учебных заведений, а также множество литературы и инструментария. В 1695 году в Москве была построена Сухаревская башня, в которой по указу Петра расположилась навигацкая школа. Ее руководителем и стал Яков Брюс. На верхнем этаже башни он утроил первую в столице обсерваторию, где наблюдал за движениями небесных тел и обучал юных моряков ориентироваться по звездам. Брюс — составитель русско-голландских и голландско-русских словарей, а также первого в России учебника по геометрии. Знания иностранных языков и астрономии позволили Якову Брюсу перевести на русский труд нидерландского ученого Христиана Гюйгенса «Космотеорос». Долгое время книга служила учебником для многих учебных заведений в России. В 1696 году во время своего похода на Азов Яков Брюс составил «Карту земель от Москвы до Малой Азии». Он также является составителем астрологической и геолого-этнографической карт Москвы. Брюс уверял, что город необходимо строить кольцами, так как круг — фигура наиболее надежная. Его советами пользовались высокопоставленные чиновники еще много веков спустя. Даже Сталин, говорят, не брезговал. Почему, например, появились Садовое и Бульварное кольца? Да и МГУ стоит на Воробьевых горах только потому, что Брюс пометил данное место как наиболее походящее для строительства учебного заведения. Под руководством Брюса были изданы первые календари с астрологическими прогнозами, согласно которым можно было узнать, в какой день лучше сочетаться браком или брить бороду. Осознанно или нет, но Яков Брюс дал начало новой науке — астрологии — которая получит свое развитие только в далеком ХХ веке. Брюс также собрал множество ценных экспонатов для своего «кабинета курьёзных вещей». Впоследствии «кабинет» пополнил коллекцию кунсткамеры Академии наук.

Чародей или ученый?

Из всего вышеперечисленного можно смело сделать вывод, что слухи о Якове Брюсе как о колдуне несколько преувеличены. Брюс являлся весьма образованным для того времени человеком, а потому мог знать и уметь несколько больше, чем большинство других людей. Долгое время ходили сплетни, что в имении Брюса живет механическая служанка. Крестьяне поначалу ее страшно боялись, но постепенно привыкли и даже стали звать ее по-простому — «яшкина баба». После смерти Якова Брюса чертежи этого робота были обнаружены среди бумаг ученого.
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Вещи , Яков Брюс , МГУ , РАН
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