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Неизданный альбом группы «Кино» выйдет в свет 

Рамблер 5 часов назад
Фото: globallookpress.com
У культовой группы "Кино" существует неизданный альбом. Его публикацией займутся в Санкт-Петербурге.
Пластинка, которую записали музыканты в 1986 году, так и осталась неизданной из-за того, что такое решение приняли сами участники группы. Теперь же она будет опубликована как "исторический документ", сообщает издание "Фонтанка".
Оригинальная мастер-лента все эти годы хранилась у басиста группы Игоря Тихомирова.
По словам шефа независимого лейбла Maschina Records Максима Кондрашова, альбом сохранит оригинальное звучание несмотря на небольшую реставрацию перед публикацией материала.
Ранее неизданные песни группы "Кино" поклонники творчества коллектива смогут услышать на CD, виниле и даже на кассете.
Некоторые композиции придется доделать, так как они не были закончены при жизни Виктора Цоя, вокалиста группы. Для этого участники коллектива соберутся вместе.
Вещи , Виктор Цой , Игорь Тихомиров , Фонтанка.Ру
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