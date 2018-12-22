Неизданный альбом группы «Кино» выйдет в свет

У культовой группы "Кино" существует неизданный альбом. Его публикацией займутся в Санкт-Петербурге.

Пластинка, которую записали музыканты в 1986 году, так и осталась неизданной из-за того, что такое решение приняли сами участники группы. Теперь же она будет опубликована как "исторический документ", сообщает издание "Фонтанка"

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По словам шефа независимого лейбла Maschina Records Максима Кондрашова, альбом сохранит оригинальное звучание несмотря на небольшую реставрацию перед публикацией материала.

Ранее неизданные песни группы "Кино" поклонники творчества коллектива смогут услышать на CD, виниле и даже на кассете.