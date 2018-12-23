Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Девочка получает подарки от умершего соседа 

Рамблер 8 часов назад
Фото: depositphotos.com
В Сети появилась история, рассказанная Оуэном Уильямом. Мужчина делится с пользователи своими эмоциями и рассказывает о том, что три года назад, переехав с женой в Уэльс, они обрели замечательного пожилого соседа, с которым быстро подружились. Вскоре у семьи родилась дочь, а их сосед Кен Уотсон проводил с ней большое количество времени, так как очень привязался к девочке. Они прекрасно ладили, но совсем недавно Кен ушел из жизни.
Представляете, каково было удивление родителей, когда дочка принесла рождественский подарок, предназначавшийся ей от умершего соседа. Оказалось, что старик оставил целых 14 подарков для крошки, чтобы она могла получать их на каждое рождество вплоть до своего шестнадцатилетия.
Родителей настолько умилила эта история, что они решили поделиться ею в Сети. Как можно представить, комментарии были восторженными. Пользователи посоветовали родителям не открывать подарки заранее, чтобы понять, какой и в какой год лучше подарить, а вытаскивать наугад.
Комментарии
Вещи
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Какие древние города уничтожило Чёрное море1
Как изменится Земля, если растают ледники
Кем были предки Сталина на самом деле1
Каким был квартал красных фонарей 20 лет назад
Тест: могли бы вы стать космонавтом?30
Видео
15:54
Как изменилась планета за 100 лет
Истории
00:59
Балерина с двумя головами вселила ужас в зрителей
Безумный мир
01:35
Кошка месяц прождала хозяев у сгоревшего дома
Безумный мир Пожары
04:26
Что случилось с первой женой Хворостовского
Люди
08:16
Каким бы был мир без женщин
Истории
10:32
Экстрасенсы предсказали судьбу России в 2019-м
Истории
03:12
Животные, предпочитающие гаджеты и белье
Безумный мир
14:15
Как русские поменялись за 100 лет
Люди
12:00
Тайны, которые хранят затонувшие корабли
Истории
05:51
Факты, которые стоит узнать
Безумный мир Вещи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение