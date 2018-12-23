Девочка получает подарки от умершего соседа

В Сети появилась история, рассказанная Оуэном Уильямом. Мужчина делится с пользователи своими эмоциями и рассказывает о том, что три года назад, переехав с женой в Уэльс, они обрели замечательного пожилого соседа, с которым быстро подружились. Вскоре у семьи родилась дочь, а их сосед Кен Уотсон проводил с ней большое количество времени, так как очень привязался к девочке. Они прекрасно ладили, но совсем недавно Кен ушел из жизни.

Представляете, каково было удивление родителей, когда дочка принесла рождественский подарок, предназначавшийся ей от умершего соседа. Оказалось, что старик оставил целых 14 подарков для крошки, чтобы она могла получать их на каждое рождество вплоть до своего шестнадцатилетия.

Родителей настолько умилила эта история, что они решили поделиться ею в Сети. Как можно представить, комментарии были восторженными. Пользователи посоветовали родителям не открывать подарки заранее, чтобы понять, какой и в какой год лучше подарить, а вытаскивать наугад.