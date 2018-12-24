Тайны кремлевских курантов

Бой кремлевских курантов — мелодия, которую с детства знает каждый житель нашей страны. Кажется, что главные часы страны существовали всегда, а их звучание идет из глубины веков. Увы, это не так. Часы, расположенные на Спасской башне Кремля, как и их звучание, имеют множество предшественников.

Рождение легенды

Несмотря на то, что на протяжении столетий главными часами России являлись различные разновидности курантов, установленные на Спасской башне Московского кремля, первыми курантами в стране были не они. Более чем за сто лет до появления часов на Спасской башне, их предшественники уже отмеряли время в резиденции Великого князя Василия Дмитриевича, сына Дмитрия Донского . Самое удивительное, что в то далекое время это был не просто циферблат со стрелками, а сложный механизм внешне выполненный, как фигура человека, каждый час бьющего специальным молотом в колокол. Если говорить о первых курантах на Фроловской (в наши дни Спасской) башни Московского кремля, то они появились сразу после ее постройки в 1491 году. Тем не менее, в летописях первое описание курантов появляется лишь спустя сто лет в 1585 году. Самое интересное, что башенные часы размещались не на одной как сегодня, а сразу на трех башнях Московского кремля: Фроловской (Спасской), Тайницкой и Троицкой. К сожалению, до наших дней не дошел внешний вид первых курантов Московского кремля. Сохранились только данные о весе часов, который составлял 960 килограмм. Когда часы пришли в негодность их продали в Ярославль за 48 рублей в качестве лома.

Вторые куранты: удивительные

Вторые куранты, которые появились на Спасской башне Московского кремля во время правления Михаила Федоровича Романова . Тем не менее, с точки зрения современного человека их и часами-то назвать было сложно. Для создания вторых курантов из Англии прибыл известный часовщик Христофор Головей. Его помощниками стали кузнец Ждан, его сын Шумило и внук Алексей. Внешне новые часы поражали воображение. Это был гигантский циферблат, олицетворявший собой небо. Стрелка у часов была только одна. Но вращалась не она, а сам циферблат, сколоченный из досок и выкрашенный в цвет неба. На его поверхности в хаотичном порядке были раскиданы желтые жестяные звезды. Кроме них на циферблате располагалось изображение Солнца, чей луч одновременно являлся единственной стрелкой часов и Луны. Вместо чисел на циферблате располагались буквы старославянского алфавита. Каждый час звонили колокола. Причем днем и ночью колокола курантов звонили по-разному, а сами часы умели отличать световой день от ночи. Например, летом в день солнцестояния, колокола часов били семнадцать раз дневную мелодию и семь раз ночную. Менялось соотношение светового дня к ночи, менялось и количество ночных и дневных мелодий колоколов. Разумеется, для точной работы часов, мастера, следящие за их работой, должны были точно знать соотношение дня и ночи в каждый конкретный день года. Для этого в их распоряжении имелись специальные таблички. Не удивительно, что иностранцы посещавшие Москву прозвали необычные куранты «Дивом мира». К сожалению, прослужили они всего около сорока лет, погибнув во время пожара 1626 года.

Третьи куранты: неудачные

Следующие часы для Спасской башни Московского кремля закупили при Петре I в Голландии. На этот раз на башне оказались обычные часы с классическим циферблатом, разбитым на двенадцать часов. Третьи куранты отбивали: час, четверть часа, а также играли нехитрую мелодию. Необходимо отметить, что замену курантов в Московском кремле Петр Iприурочил к переходу страны на новый суточный отсчет времени, принятый в Европе. Однако, голландский часовой механизм оказался крайне не надежным и часто ломался. Для его починки в кремле постоянно дежурила бригада иностранных часовщиков, но это помогало мало. Когда третьи куранты были разрушены вследствие пожара 1737 года, никто сильно не расстроился. Тем более к этому времени столица переехала в Санкт-Петербург, а император давно потерял интерес, как к Москве, так и к курантам, некогда установленным по его личному распоряжению.

Четвертые куранты: немецкая мелодия для русских часов

В следующий раз часы на Спасской башне были заменены по прихоти Екатерины II. Несмотря на то, что ее императорский двор находился в северной столице императрица не оставляла своим вниманием и Москву. Однажды после посещения города, она приказала установить новые куранты, которые, как оказалось, были давно куплены и пылились в Грановитой палате Московского кремля. Новые часы работали довольно сносно, но случился неприятный казус. После монтажа часов в 1770 году они неожиданно заиграли веселенькую австрийскую песенку «Ах, мой милый Августин». Скандал был жуткий. Тем не менее, часы не демонтировали, а лишь убрали мелодию. Даже после того, как в 1812 году в куранты попал снаряд, они были восстановлены часовщиком Яковом Лебедевым. Лишь в 1815 году, после того, как шестерни часов были признаны аварийными, куранты существенно модернизировали. Фактически был заменен весь механизм часов, отремонтированы полы в механическом зале, установлен новый маятник, заменен циферблат. С этого момента он стал черного цвета с арабскими цифрами. В качестве мелодии поставили мелодию гимна «Коль славен наш Господь в Сионе» в 3 и 9 часов и марша лейб-гвардии Преображенского полка Петровских времен» в 12 и 6 часов. Так продолжалось вплоть до революции 1917 года.

Пятые куранты: современные

Первое время после установления Советской власти, руководству страны было не до курантов, которые встали, после того как в них во время революционных волнений попал снаряд. Тем не менее, после переезда правительства в Москву В. И. Ленин распорядился куранты восстановить. Увы, часовая компания, ранее обслуживавшая часы, заломила астрономическую сумму в золоте, и от ее услуг пришлось отказаться. Неожиданно свою помощь предложил обычный слесарь Николай Беренс, который вместе с отцом обслуживал механизм курантов до революции. Благодаря его усилиям, часы были отремонтированы и пошли вновь. Изменилась лишь мелодия, которую играли куранты. Теперь в 12 часов они исполняли «Интернационал», а в 24 часа — «Вы жертвою пали…». В 1932 году по распоряжению И. В. Сталина часы были в очередной раз модернизированы. В 1974 году часы остановили на 100 дней, чтобы привести в порядок и установить электронное управление. Сегодня начиная с 1999 года, куранты исполняют гимн России.