Фотограф нашел уникальный способ снимать свадьбы

Некоторым из вас, возможно, знакомо имя Питера Адамс-Шона (Peter Adams-Shawn), чьи свадебные фото, сделанные в отражении зрачков, были очень популярной темой в прошлом году.

Теперь Питер придумал фотографировать отражение в обручальных кольцах, хотя он признается, что это гораздо сложнее. Его эксперимент с подобными кадрами, который называется Ringscape, продолжается с 2012 года.

BigPikcha.ru

«За последние несколько месяцев проект значительно продвинулся, и снимки стали получаться более интересными и сложными»,

— рассказал фотограф.