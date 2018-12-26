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Фотограф нашел уникальный способ снимать свадьбы 

BigPikcha.ru 11 часов назад
Фото: BigPikcha.ru
Некоторым из вас, возможно, знакомо имя Питера Адамс-Шона (Peter Adams-Shawn), чьи свадебные фото, сделанные в отражении зрачков, были очень популярной темой в прошлом году.
Теперь Питер придумал фотографировать отражение в обручальных кольцах, хотя он признается, что это гораздо сложнее. Его эксперимент с подобными кадрами, который называется Ringscape, продолжается с 2012 года.
BigPikcha.ru
«За последние несколько месяцев проект значительно продвинулся, и снимки стали получаться более интересными и сложными»,
— рассказал фотограф.
BigPikcha.ru
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